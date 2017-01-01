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Неділя, 22 cічня 2017 р.  //  

Остання новина – 21:01

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Ворожі провокації рівномірно розподілилися по всьому фронту
Ворожі провокації рівномірно розподілилися по всьому фронту
На Донецькому напрямку бойові дії напередодні велися в Зайцевому та Авдіївці. У Зайцевому ворог безперервно вів вогонь понад годину
СБУ в Києві запобігла замаху на життя нардепа
СБУ в Києві запобігла замаху на життя нардепа
19:15
У США стартувала масштабна кампанія за імпічмент Трампа
У США стартувала масштабна кампанія за імпічмент Трампа
22:17
В Україні і світі проходять акції проти агресії РФ "Стоп Путін!"
В Україні і світі проходять акції проти агресії РФ "Стоп Путін!"
21:59
 Останнє оновлення: 21:19  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

Порошенко в Давосі говорив про звільнення заручників – Геращенко

Президент Петро Порошенко піднімав питання звільнення заручників як пріоритетне на зустрічах у Давосі. Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко. За її словами, немає такої міжнародної зустрічі, де б президент не піднімав питання заручників – і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях.
Бойовики за день стріляли 21 раз, найбільше - в напрямку Маріуполя

У суботу, 21 січня, у зоні проведення АТО з боку бойовиків ОРДЛО зафіксовано 21 обстріл. Такі дані повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 21 січня. Більшість обстрілів бойовики зосередили на Маріупольському напрямку: використовуючи міномети, обстрілювали Водяне.
Житомирські школярі отруїлися в їдальні: 13 дітей госпіталізували

У Житомирі з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовані 13 школярів з різних класів Житомирської міської гуманітарної гімназії №23. Зокрема, 10 дітей отримують медичну допомогу в дитячій міській лікарні, троє - в Житомирській обласній лікарні.
Муженко: Україна вітає намір СММ ОБСЄ працювати в нічний час

Українська сторона вітає намір СММ ОБСЄ в Україні надати своїм спостерігачам додаткові технічні спроможності для організації цілодобового спостереження з початку 2017 року. На цьому під час зустрічі з головою СММ ОБСЄ в Україні Ертурулем Апаканом наголосив начальник Генштабу Віктор Муженко.
На окупованому Донбасі готові до "виборів" по команді Москви - Тимчук

Донецькі бойовики продовжують підготовку до так званих "виборів". Про це повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Він розповів, що ватажкам бойовиків конкретні терміни їхнього проведення не відомі - дано розпорядження бути напоготові.

21:01У Маріуполі двоє військових потрапили у ДТП, один загинув, другий - у важкому стані
20:48На Львівщині горіла церква XIX століття
20:32В Україні і світі проходять акції проти російської агресії "Стоп Путін! Стоп війна!"
20:04Порошенко в Давосі говорив про звільнення заручників – Геращенко
19:06Бойовики за день стріляли 21 раз, найбільше - в напрямку Маріуполя
19:04Житомирські школярі отруїлися в їдальні: 13 дітей госпіталізували
16:30Муженко: Україна вітає намір СММ ОБСЄ працювати в нічний час
16:27На окупованому Донбасі готові до "виборів" по команді Москви - Тимчук
15:35Українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії
15:33Два роки тому "кіборги" змусили агресора відмовитися від наступу - Генштаб
14:44СБУ в Києві запобігла замаху на життя нардепа, до замаху причетні спецслужби РФ
14:22Ворожі провокації розподілилися рівномірно по всьому фронту
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У Бухаресті від пожежі в нічному клубі постраждала 41 людина. Громадян України немає серед них

Щонайменше 41 людина постраждала від сильної пожежі в нічному клубі Bamboo в Бухаресті. Пожежа у клубі сталася рано вранці у суботу. Вогонь охопив усю будівлю і хоча на місце події прибули понад 20 пожежних бригад, пожежникам вдалося загасити полум’я лише після 8 ранку.
Парламент Туреччини наділив Ердогана необмеженими повноваженнями

Парламент Туреччини більшістю голосів схвалив пакет змін до конституції, які передбачають перехід на президентську форму правління і продовжують термін, протягом якого президент Реджеп Ердоган може повертатися до влади, до 2029 року.
Президент Гамбії через півтора місяці після виборів змирився з відставкою

Чинний президент Гамбії Яйя Джамме, який програв на виборах 1 грудня своєму опонентові, лідерові опозиції Адамі Берроу, через майже два місяці погодився залишити свій пост. Раніше глава держави відмовився визнати результати виборів і намагався оскаржити їх.

20:52Внаслідок сходу лавини на готель в Італії кількість загиблих зросла до 5 осіб
19:41У США стартувала масштабна кампанія за імпічмент Трампа. У світі тривають жіночі марші проти нього
18:28У Бухаресті від пожежі в нічному клубі постраждала 41 людина. Громадян України немає серед них
17:37Парламент Туреччини наділив Ердогана необмеженими повноваженнями
13:46Президент Гамбії через півтора місяці після виборів змирився з відставкою
13:16У Південній Кореї заарештували міністра культури за "чорний список" критично налаштованих проти президента
11:05В Італії в ДТП загинули 16 пасажирів угорського автобуса
10:39Команда Трампа оприлюднила свою програму на найближчі чотири роки
22:27У Стамбулі обстріляли з гранатомета будівлю Управління безпеки - ЗМІ
22:05Опоненти Трампа влаштували масові протести під час урочистостей у Вашингтоні: "Це лише початок"
19:22Трамп склав присягу та став президентом США. Заявив, що повертає владу народові
17:41Росія орендувала у сирійському Тартусі військово-морську базу на 49 років
17:09У США розпочалась інавгурація нового президента Дональда Трампа
16:31З Гамбії в Сенегал виїхали близько 45 тисяч осіб - ООН
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Білоус: вартість держвласності України, що підлягає приватизації, завищують

Вартість державної власності України, що підлягає приватизації, сильно завищується, а рівень її привабливості для інвесторів сильно переоцінюється. Про це заявив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус. За його словами, дані обставини сильно гальмують процес приватизації.
Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати подорожчання проїзду в маршрутках

Київська облдержаадміністрація вимагає від пасажирських автоперевізників Київської області надати обґрунтовування здорожчання проїзду. Про це заявив голова КОДА Олександр Горган, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

20:41Білоус: вартість держвласності України, що підлягає приватизації, завищують
11:41Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати подорожчання проїзду в маршрутках
10:59АТО - не причина не платити пенсії, вважає Лутковська
23:07Міносвіти чекає від Світового банку 0,3 млн доларів
23:01В уряді розповіли, скільки українських підприємств мають право постачати продукцію до ЄС
22:46Лукашенко наказав шукати альтернативу російській нафті
21:47Білий дім опублікував перше розпорядження Трампа – про вихід США з Транстихоокеанського партнерства
21:22Бальчун поскаржився на саботаж реформи Укрзалізниці
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В естафеті Кубка світу українська збірна з біатлону прийшла четвертою

Чоловіча естафетна комада України фінішувала в суботу, 21 січня, четвертою на 6-му етапі Кубка світу в Антхольці (Італія). Перемогли біатлоністи Німеччини, які подолали дистанцію 4х7,5 км за 1 годину 13 хвилин 57,2 секунди і використали 7 додаткових патронів.
У бою Кличко - Джошуа буде оскаржено титул "суперчемпіона" WBA

Президент Всесвітньої боксерської асоціації Жілберто Мендоса заявив про те, що в бою Кличко - Джошуа буде оскаржено титул "суперчемпіона" WBA. За його словами, звання "регулярного" чемпіона WBA оскаржать Фрес Окендо і Шеннон Бріггс.

18:36В естафеті Кубка світу українська збірна з біатлону прийшла четвертою
14:45У бою Кличко - Джошуа буде оскаржено титул "суперчемпіона" WBA
22:51Японія надала Україні грант у 74 тисячі доларів на гімнастику
19:16Українець Семенов здобув "бронзу" у гонці на 20 км Кубка світу в Антхольці
14:22"Фінікс" українця Леня програв з великим рахунком "Клівленду" в матчі НБА
12:41"Зірка" підписала бразильського хавбека
09:06Світоліна програла росіянці в третьому колі Australian Open
08:35Екс-нападник збірної Воронін очолив команду сьомої німецької ліги
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Дні українського кіно в Брюсселі стартували показом фільму "Земля"

У Брюсселі в культурному центрі Bozar проходять Дні українського кіно. Триденний фестиваль почався увечері 20 січня показом знаменитого українського фільму "Земля" Олександра Довженка. Німий відновлений фільм з українськими та англійськими субтитрами.
В Україні створять міжвідомчу робгрупу із повернення культурних цінностей

На базі Мінкультури буде сформовано міжвідомчу робочу групу з питань розшуку культурних цінностей в Україні та за її межами, повернення культурних цінностей в країну і оперативного обміну інформацією про культурні цінності, оголошених в національний та міжнародний розшук.

17:05Дні українського кіно в Брюсселі стартували показом фільму "Земля"
22:40В Україні створять міжвідомчу робгрупу із повернення культурних цінностей
16:05На міжнародному фестивалі Independent Film Awards українська стрічка здобула "платину"
11:24У Мінкульті розповіли, навіщо потрібна Експертна рада із захисту моралі
08:57Кам'янську радіостанцію оштрафували за пісню зі словами "русские идут, ховайтесь"
08:20Gorillaz випустили перший кліп за шість років
21:57Аmazon купив права на українську комедію #Selfieparty
17:38У Мережі набуває популярності пісня військових РФ проти війни з Україною
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У День Соборності в Києві перекриють вулиці і змінять рух транспорту

22 січня по нагоди Дня Соборності України на деяких вулицях у центрі Києва буде перекрито рух транспорту. Відзначимо, в неділю президент Петро Порошенко візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Соборності України.

19:46У День Соборності в Києві перекриють вулиці і змінять рух транспорту
07:57В Україні кількість електрокарів за рік збільшилася вп'ятеро
12:00Британський парламентарій звинуватив велосипедистів у забрудненні атмосфери
10:54Автомобільні гіганти в очікуванні Трампа кинулися будувати заводи на території США
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InoPressa. В очікуванні присяги Трампа: "найгірший кабмін", заколот у команді і соратники під слідством

Напередодні церемонії інавгурації 45-го президента США західна преса озвучує тривоги і сумніви, пов'язані зі вступом на посаду Дональда Трампа, і закликає невдоволених "виявити повагу до посади". "Визнання обрання Трампа не означає, що ми заплющимо очі на російське втручання, придушення виборців або інші порушення на виборах", пишуть автори статті.
20 січня. Огляд преси. Трамп прийшов. Чи надовго?

Сьогодні президент США Барак Обама йде в історію, а Дональд Трамп береться до керування - у Вашингтоні відбудеться інавгурація 45-го президента Штатів. Одночасно приходить час аналізу діяльності першого темношкірого президента США, який прожив у Білому домі з 2009 року.

14:02Newsweek. Мистецтво угоди: як Трампу слід поводитися з Росією і Україною
13:31InoPressa. В очікуванні присяги Трампа: "найгірший кабмін", заколот у команді і соратники під слідством
11:4220 січня. Огляд преси. Трамп прийшов. Чи надовго?
17:26La Croix. Ветерани Донбасу все ще мріють про Велику Росію
15:59The Wall Street Journal. Президент України впевнений, що зв'язки його країни зі США збережуться
13:33InoPressa. ЄС боїться кібератак Москви, але думає над новими відносинами
11:2919 січня. Огляд преси. Українці святкують Водохреще
14:54Le Monde. Україна подає позов проти Росії і звинувачує її в "підтримці тероризму" (редакційна стаття)
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Неділя, 22 cічня 2017 р.  

Остання новина – 21:01


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