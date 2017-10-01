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Четвер, 26 cічня 2017 р.  //  

Остання новина – 13:18

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У зоні АТО - 48 обстрілів
У зоні АТО - 48 обстрілів
З реактивних систем Град-"П" терористи обстріляли Красногорівку. З гранатометів і стрілецької зброї "поливали" Мар'їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине і Новозванівку.
ГПУ посилює боротьбу з хабарниками
ГПУ посилює боротьбу з хабарниками
09:21
 
Опозиція Сирії відкинула російський варіант конституції
Опозиція Сирії відкинула російський варіант конституції
13:30
 
У Криму розпочалися репресії проти адвокатів політв'язнів
У Криму розпочалися репресії проти адвокатів політв'язнів
11:50
 
 Останнє оновлення: 09:15  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

Ще один кандидат відмовився від конкурсу на посаду голови Нацполіції

"Мотив простий: зваживши всі "за" і "проти", вирішив, що все-таки повинен залишитися на Чернігівщині. Саме тут я починав свою правоохоронну кар'єру, тут пройшов усі її щаблі, ріс як професіонал, добре вивчив особливості регіону і властиві йому проблеми", - написав Альохін.
Укроборонпром пояснив, навіщо продавати техніку за кордон, і поскаржився на недофінансування

"Кожен проданий на експорт танк – це кілька танків для нашої армії коштом платників податків інших країн. Цю просту аксіому мають запам’ятати всі. Експорт дозволяє нам масштабувати виробництво", – заявили в Укроборонпромі.
На Черкащині зійшли з рейок вантажні вагони. Затримуються десять пасажирських потягів

О 4.25 на станції Кам'янка регіональної філії Одеської залізниці з під'їзної колії ТОВ "АДМ Кам'янський елеватор" десять зерновозів (сім порожніх і три завантажені зерном) самовільно зрушили з місця. У результаті події сім вагонів зійшли з рейок.
Лутковська закликає Міносвіти вилучити підручники, в яких є посилання на діагноз дітей з особливими потребами

"Підручник, на обкладинці якого написано "для розумово відсталих дітей", автоматично відокремлює дітей з особливими освітніми потребами від своїх однолітків, принижує честь і гідність як дитини, так і її батьків", - йдеться у відкритому зверненні.
Синоптики попереджають про посилення морозів

У Києві хмарно з проясненнями, вдень -7 С. Вітер північний та північно-західний, до 5,8 м/с. У Львові без опадів, вдень -7 С. Вітер мінливий, легкий. У Луцьку - невелика хмарність. Температура повітря вдень -5 С. Вітер мінливий, до 3,0 м/с. У Вінниці буде хмарно з проясненнями.

12:56Семенченко розповів, як пройшла перша ніч блокування з/д на Донбасі
12:48Ще один кандидат відмовився від конкурсу на посаду голови Нацполіції
12:46Омелян вважає, що Бальчун забув, що останні місяці займався музикою, і передав НАБУ документи щодо корупції в Укрзалізниці
12:32Фігурант справи Гречківського "косить" під психа, стверджують у ГПУ
12:29Укроборонпром пояснив, навіщо продавати техніку за кордон, і поскаржився на недофінансування
12:01У Дніпрі з автомата розстріляли бізнесмена
11:50Фельдман пропонує перенести посольство України в Ізраїлі до Єрусалима
11:45На окупованому Донбасі масово закриваються лікарні
11:16У Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова
11:12Аваков задекларував понад 466 тисяч гривень зарплати за 2016 рік
10:38На Черкащині зійшли з рейок вантажні вагони. Затримуються десять пасажирських потягів
10:36Мобільним операторам заборонили видаляти дані часів Євромайдану
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Клінтон планує стати телеведучою

"Вона говорила дуже переконливо щодо власного телевізійного шоу", - заявило джерело з оточення Клінтон, додавши: "У ролі телеведучої вона обговорюватиме питання дня з прогресивної точки зору, запрошуватиме важливих гостей та робитиме інтерв'ю із світовими лідерами".
Казахстан проведе конституційну реформу: роль уряду і парламенту значно посилиться

Казахстан проведе конституційну реформу, під час якої частину повноважень президента країни отримає парламент і уряд. Про це у зверненні до народу 25 січня заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Хакери зламали одну з комп'ютерних систем Міноборони Швеції

Збройні сили Швеції зазнали масованої кібератаки, що спричинила вимкнення системи планування військових навчань. Кібератака була спрямована на комп’ютерну систему Caxcis, що відповідає за планування навчань. Внаслідок інциденту систему довелося вимкнути.

13:08Опозиція Сирії відкинула російський варіант конституції країни, згадавши досвід Іраку
11:18Клінтон планує стати телеведучою
10:44Казахстан проведе конституційну реформу: роль уряду і парламенту значно посилиться
09:53Хакери зламали одну з комп'ютерних систем Міноборони Швеції
08:37В Азербайджані 18 релігійних активістів визнали винними в тероризмі
07:37В Італії завершено пошукову операцію в зруйнованому лавиною готелі Rigopiano: загиблих - 29 осіб
07:28Трамп вирішив повністю закрити США для сирійських біженців
07:16До Чилі прибув найбільший пожежний літак. Загинув уже четвертий рятувальник
23:08Трамп підписав указ про будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Й повернув мережу "секретних в'язниць" ЦРУ
22:18ЦРУ розсекретило документи про зіткнення радянської і американської субмарин біля Шотландії
18:38Дружина кандидата в президенти Франції Фійона незаконно отримала 500 тисяч євро – ЗМІ
17:55Туреччина перекинула до кордону із Сирією військову техніку – ЗМІ
17:25Мей пообіцяла оприлюднити формальний план Brexit у "білій книзі"
15:51Додон пообіцяв провести референдум про статус Придністров'я
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Johnson & Johnson придбала швейцарську фармкомпанію Actelion за 30 млрд дол

Купівля Actelion дозволить J&J, яка вже є світовим лідером в області виробництва товарів медичного призначення, додати до асортименту продукції нову категорію лікарських препаратів. Акціонери Actelion отримає по 280 доларів за акцію, оплата буде здійснена в грошовій формі.
Vodafone і "Київстар" синхронно підвищують тарифи

З 1 лютого припиняють діяти тарифні плани "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" та "Все за 150". Абоненти зазначених тарифних планів безкоштовно і автоматично будуть переведені на тарифні плани "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" і "Все за 175" відповідно.

13:18Johnson & Johnson придбала швейцарську фармкомпанію Actelion за 30 млрд дол
11:05Vodafone і "Київстар" синхронно підвищують тарифи
10:09Україна посіла друге місце в світі за врожайністю пшениці
08:47Індекс Dow Jones у США встановив історичний рекорд
06:50Офіційний курс валют і банківських металів на 26 січня
18:06Питання про підвищення пенсійного віку знято з переговорів із МВФ, заявив Розенко
16:19Суд ЄС визнав законними санкції проти російського "Алмаз-Антею"
15:16Нацбанк вважає завищеними депозитні відсотки в держбанках
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Караваєв допоміг "Фенербахче" в Кубку Туреччини

Гравець збірної України допоміг своєму новому клубу в матчі Кубка Туреччини проти "Амедспора" (3:0). Гравець "Фенебрахче" вийшов на цю зустріч у стартовому складі команди Діка Адвокаата, відігравши всі 90 хвилин.
Китайці купили футбольний клуб із Сум

Професійний футбольний клуб "Суми" став власністю Китайської інвестиційної групи. Угода стала результатом двомісячних переговорів між місцевою Облдержадміністрацією, керівництвом Сумського науково-виробничого об'єднання (СНВО) та Китайської інвестиційної групою.

11:59Світоліна зіграє у півфіналі міксту Australian Open. Сестри Вільямс вийшли у фінал турніру
07:59Караваєв допоміг "Фенербахче" в Кубку Туреччини
21:26Китайці купили футбольний клуб із Сум
16:39ЧЄ-2017 з біатлону: українка Меркушина виборола "бронзу" в індивідуальній гонці
14:27У чемпіонаті НБА Лень зробив дабл-дабл у програному матчі "Фінікса"
11:50Перша українська жінка-суддя завершила кар’єру
10:37Українська юніорка Костюк вийшла до чвертьфіналу Australian Open
09:34"Хімік" вилетів з Ліги чемпіонів ФІБА
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Жеребкування країн-учасниць "Євробачення-2017" відбудеться 31 січня

Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни будуть представлені в першому, а які - в другому півфіналі "Євробачення-2017", проходитиме 31 січня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа "Євробачення" меру Києва.
Оголосили номінантів на президентську премію "Українська книжка року"

У Держкомтелерадіо 25 січня відбулося засідання Комітету з присудження щорічної премії президента України "Українська книжка року". Шляхом таємного голосування було визначено видання, подані для участі у конкурсі, яким комітет пропонує присудити премію за 2016 рік.

08:49Жеребкування країн-учасниць "Євробачення-2017" відбудеться 31 січня
20:06Оголосили номінантів на президентську премію "Українська книжка року"
12:22Техаська радіостанція відмовилася транслювати пісні Мадонни після її заклику "підірвати Білий дім"
08:08Epolets випустили вибуховий кліп
23:00Премію Рильського здобув автор перекладу грецької поеми
22:03Оскар-2017: на найголовнішу статуетку претендують дев'ять картин
17:45Передпрем'єрний розіграш: американців налякали дівчинкою із "Дзвінка"
16:01Меморіал Героїв Небесної сотні відкриють до 2024 року, сподівається директор
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МВС хоче скоротити термін дії водійських посвідчень. Пояснили причини

Міністерство внутрішніх справ планує скоротити термін дії водійських посвідчень з 30 до 5-15 років, переглянути категорії транспортних засобів згідно з вимогами ЄС та запровадити мікрочіп як складову частину посвідчення водія.

22:06МВС хоче скоротити термін дії водійських посвідчень. Пояснили причини
07:09У Парижі запустили перші безпілотні автобуси
20:03"Дизельгейт": суд схвалив мирову угоду Volkswagen із владою США
11:26Toyota Prius проти "Жигулів": патрульні показали відео гонитви за злочинцем
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26 січня. Огляд преси. ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інститутів в Україні", повідомив народний депутат України, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський.
InoPressa. Європа вчиться на історіях з "російськими хакерами"

Єврокомісія має намір боротися з російською дезінформацією і фейковими новинами, але чи багато можуть зробити "11 солдатів Федеріки Могеріні", протидіючи пропагандистському "Голіафу" Росії і її тролям, здатним вплинути на результати демократичних виборів у Німеччині, Нідерландах, Франції та Чехії? - пишуть ЗМІ.

12:10Der Spiegel. Європейський суд відхилив позов російського оборонного концерну
11:4926 січня. Огляд преси. ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України
15:31Foreign Policy. "Війни за історію" між Україною і Польщею - подарунок Путіну
14:12InoPressa. Європа вчиться на історіях з "російськими хакерами"
12:0125 січня. Огляд преси. "Лагідна українізація": які труднощі чекають на закон про захист української мови
14:05InoPressa. Кому й навіщо потрібна зустріч в Астані
11:5924 січня. Огляд преси. Еміграція: вихід зі становища чи зрада Батьківщини
16:38The Times. Адвокати відкривають новий фронт у війні Путіна з Україною
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Четвер, 26 cічня 2017 р.  

Остання новина – 13:18


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