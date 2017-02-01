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Середа, 1 лютого 2017 р.  //  

Остання новина – 21:30

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Сили АТО відбили кілька атак окупантів
Сили АТО відбили кілька атак окупантів
Після масованих обстрілів з "Градів" і артилерії по Авдіївці, бойовики здійснили кілька спроб атакувати ЗСУ, але понесли численні втрати і відступили.
Російська сторона обіцяє припинити обстріл Авдіївки
Російська сторона обіцяє припинити обстріл Авдіївки
18:43
 
Над Україною з корабля ЧФ РФ обстріляли літак ВМС Ан-26
Над Україною з корабля ЧФ РФ обстріляли літак ВМС Ан-26
20:21
 
МВФ і надалі наполягає на підвищенні пенсійного віку
МВФ і надалі наполягає на підвищенні пенсійного віку
14:51
 
 Останнє оновлення: 20:01  
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У Раді зареєстрували законопроект про Антикорупційний суд

"Зареєстрували законопроект, проведення якого, я думаю, буде одним з найбільш важких і важливих завдань цього року. Йдеться про Антикорупційний суд", - розповів голова комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.
У Гаазі з 6 по 9 березня відбудуться відкриті слухання за позовом України проти РФ

У Міжнародному суді ООН у Гаазі з 6 по 9 березня 2017 року відбудуться відкриті слухання за позовом України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
У Мінську домовилися обмінятися списками полонених і закликали до 5 лютого до повної "тиші"

ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі закликала до повного припинення вогню, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної меморандумом від 19 вересня 2014 року, повідомила прес-секретарка представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Захисники Януковича почали ознайомлення з матеріалами справи про держзраду

У разі встановлення фактів затягування процесу ознайомлення з матеріалами справи адвокатами втікача Віктора Януковича Військова прокуратура проситиме суд встановити конкретні терміни для ознайомлення. Про це повідомила прес-секретарка генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
Нардеп Купрій опублікував "секретний контракт" з Бальчуном

Народний депутат Віталій Купрій оприлюднив копію контракту Міністерства інфраструктури України з головою "Української залізниці" Войцехом Бальчуном. Купрій сказав, що отримав цю інформацію зі своїх джерел в уряді.

21:30Сарган: затриманий в Авдіївці коригувальник вогню терористів виявився кримчанином, його везуть до Києва
21:26Перед перемовинами у Мінську звідти видворили українського журналіста. Пояснили, що у них з Росією єдина "союзна держава"
21:14Бойовики відновили обстріл Авдіївки, місто залишається без світла
20:43У Раді зареєстрували законопроект про Антикорупційний суд
20:19Обстріл росіянами українського Ан-26 з "вишок Бойка" міг призвести до катастрофи
20:06У Гаазі з 6 по 9 березня відбудуться відкриті слухання за позовом України проти РФ
19:36Терористи б'ють по Авдіївці з "Градів", гармат і танків. Сили АТО відбили кілька атак, двоє військових загинули
18:41В Авдіївці розпочали ремонт ЛЕП
18:28У Мінську домовилися обмінятися списками полонених і закликали до 5 лютого до повної "тиші"
18:18Лойка викликають на допит до Москви за підозрою у "пропаганді" "Правого сектору"
17:17Контррозвідка СБУ захопила коригувальника терористів, який наводив артилерію на Авдіївку
16:44Захисники Януковича почали ознайомлення з матеріалами справи про держзраду
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Однопартійці Фійона готують "план Б": кандидата у президенти можуть замінити – ЗМІ

У французькій правоцентристській партії "Республіканці", ймовірно, готують "план Б" щодо заміни кандидата у президенти Франсуа Фійона у разі пред'явлення йому звинувачень у справі про "фіктивне працевлаштування" і неправомірне отримання зарплатні його дружиною.
Міжсирійські переговори у Женеві перенесли на кінець лютого

Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура заявив, що запропонував Раді Безпеки перенести початок міжсирійських переговорів у Женеві з 8 на 20 лютого. Проте запрошення будуть розіслані 8 лютого, повідомляє Центр новин ООН.
Пан Гі Мун вирішив не балотуватися у президенти Південної Кореї

Заява Пан Гі Муна прозвучала 1 лютого на прес-конференції в парламенті після зустрічі з керівниками консервативних партій. "Я піду з політики. Мені шкода, що розчарував багатьох людей", - сказав він журналістам.

18:59Однопартійці Фійона готують "план Б": кандидата у президенти можуть замінити – ЗМІ
17:50Лідери Кіпру закликали ООН до нових переговорів про об'єднання
14:55WikiLeaks має тисячі документів про кандидатів у президенти Франції Фійона і Ле Пен
14:28Іран припиняє видачу віз американцям. Рухані назвав Трампа "політичним новачком"
11:59Міжсирійські переговори у Женеві перенесли на кінець лютого
11:02Пан Гі Мун вирішив не балотуватися у президенти Південної Кореї
09:56Туск розповів про наслідки розпаду ЄС
08:38Столиця Мексики отримала свою конституцію, яка дозволяє марихуану й евтаназію
08:14Нетаньяху схвалив будівництво ще 3 тисяч будинків для поселенців на Західному березі Йордану
07:41Трамп вибрав кандидата для роботи у Верховному суді США та призначив нового голову Прикордонної служби
07:07У Чорному морі стартують навчання НАТО
19:01США згодні, що з Росією слід говорити з позиції сили, - Столтенберг
18:17Єврейська спільнота обурена заявою команди Трампа про Голокост. Її писав колишній москвич
15:39Хакери атакували МЗС Чехії
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МВФ все ще наполягає на підвищенні пенсійного віку. Кабмін категорично проти

Щодо підготовки проекту пенсійної реформи, то, за словами міністра, МВФ звертає увагу на те, що у нас проблеми з Пенсійним Фондом. "Тут є два можливих варіанти: або скорочувати кількість тих, хто отримує, або збільшувати кількість тих, хто платить", - сказав Рева.
Україна посіла перше місце в Європі з постачання горіхів

Сьогодні в Україні вже висаджено понад 5 тис. га волоського горіха, 600 га фундука. На 2017 рік заплановані посадки ще 2,5 тис. га горіхоплідних культур. У 2016 році експорт горіхів становив 40 тис. тонн, вартість була $79,2 млн. Імпорт становив 1,9 тис. тонн, вартість - $13,5 млн.

19:23За відсутності відшкодування ПДВ в січні держбюджет-2017 було перевиконано на 38,7%
14:22МВФ все ще наполягає на підвищенні пенсійного віку. Кабмін категорично проти
12:31Україна посіла перше місце в Європі з постачання горіхів
11:16"Газпром" скоротив прокачування газу "Північним потоком" і його східним відводом OPAL
08:54Угорщина пропонує свій швидкісний потяг для нового маршруту між Будапештом і Мукачевим
06:48Офіційний курс валют і банківських металів на 1 лютого
20:20Екс-голові правління "Імексбанку" оголошено підозру в розкраданні, - Фонд гарантування вкладів
18:37НАБУ виявило російські бізнесові структури в корупційній схемі ДПЗКУ
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ФФУ відхилила претензії Мілевського до "Динамо" на суму 1,2 мільйона євро, - ЗМІ

Палата суперечок Федерації футболу України назвала неправомірними претензії нападника Артема Мілевського до свого колишнього клубу, "Динамо", на суму 1,2 млн євро. За інформацією журналістів, футболіст має право оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
Українському гросмейстеру погрожують за критику Путіна

Українському гросмейстеру Юрію Анікєєву, якого дискваліфікували на три роки за вишиванку і критику президента РФ Володимира Путіна, надходять погрози. Про це заявив тренер українця Анатолій Яценко. Юрій Анікєєв здобув "бронзу" чемпіонату Європи з шашок, який у жовтні проходив в Естонії.

20:30"Шахтар" декласував "Ольяненсе" на португальському зборі
17:36ФФУ відхилила претензії Мілевського до "Динамо" на суму 1,2 мільйона євро, - ЗМІ
13:40Українському гросмейстеру погрожують за критику Путіна
10:47Комуністичні ультрас іспанського "Райо Вальєкано" назвали Зозулю нацистом
09:07Бронзовий призер знявся з чемпіонату України з баскетболу
23:21Рейтинг ФІДЕ: сестри Музичук на третьому і шостому місцях
22:35Дискваліфікацію української біатлоністки Абрамової призупинено
11:59Світоліна на Тайвані розгромила росіянку Родіну
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Джамала дасть сольний концерт у Києві перед фіналом "Євробачення-2017"

"Мій сольний концерт відбудеться 12 травня в Палаці спорту. Я дуже хочу, щоб це була, звісно, не голосніша подія, ніж "Євробачення", але теж дуже важлива", - зазначила переможниця "Євробачення-2016" Джамала.
Шварценеггер і Дженніфер Лопес виступили проти антиміграційного указу Трампа

"Чесно кажучи, відчуття, що прямо зараз ми перебуваємо в кошмарі!! У країні, заснованій іммігрантами, слово "іммігрант" стало поганим!!!" - обурено написала в своєму Instagram латиноамериканка Джей Ло. "Це безумство і змушує нас видаватися нерозумно", - заявив "Термінатор".

16:02Джамала дасть сольний концерт у Києві перед фіналом "Євробачення-2017"
11:47Шварценеггер і Дженніфер Лопес виступили проти антиміграційного указу Трампа
23:06Педро Альмодовар очолить журі Каннського кінофестивалю
13:02Києву передали символічні ключі від "Євробачення-2017"
10:15Критики Чавеса запустили в Латинській Америці серіал "Ель команданте" про його життя
16:57У "Євробачення-2017" з'явилися гасло та логотип
14:55У США вручили премії Гільдії кіноакторів. Діячі Голлівуду розкритикували указ Трампа про заборону в'їзду мусульман
10:41У Франківську відкрили скульптуру Гомера Сімпсона
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В Україні знову здорожчали бензин і дизпаливо

Ціна бензину всіх марок на 50 коп/л зросла в мережі "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 копійок/л подорожчало пальне в мережах "Фактор", "Катрал" і "Татнефть". Ці зміни призвели до зростання середніх роздрібних цін.

07:45В Україні знову здорожчали бензин і дизпаливо
11:29Аргумент року: оштрафований за перевищення швидкості американець заявив, що його підставив олень
10:16Volkswagen посів перше місце за продажами у світі
16:47Бєларусь обіцяє до літа презентувати перший електромобіль
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InoPressa. Заходу доведеться згадати про Україну

В Україні знову пішли в хід важкі гармати, а жителі Авдіївки лишилися без світла, води і тепла при -18. Порошенко висловив обурення, як "у когось язик повертається говорити про зняття санкцій". ЗМІ намагаються пов'язати ескалацію боїв з "розчаруванням" Путіна від розмови з Трампом, зустріччю Порошенка з Меркель, засіданням контактної групи в Мінську.
1 лютого. Огляд преси. Авдіївка у вогні: подробиці, причини і версії загострення на Донбасі

Сьогодні, 1 лютого, з 8-ї ранку ДСНС почала евакуацію мирного населення з Авдіївки, де раніше оголосили надзвичайний стан. Масовані обстріли проросійських бойовиків призвели до того, що місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи через відсутність тепла, світла і води в 20-градусний мороз.

12:55InoPressa. Заходу доведеться згадати про Україну
12:36Financial Times. Спалах бойових дій виморожує прифронтове українське місто
11:191 лютого. Огляд преси. Авдіївка у вогні: подробиці, причини і версії загострення на Донбасі
10:56The Washington Post. Трамп склав присягу, ракети падають на Україну (редакційна стаття)
14:17Süddeutsche Zeitung. Розрахунок Києва
13:58Financial Times. На сході України наростають бойові дії
13:21InoPressa. Світ критикує Трампа - Росія "промовисто мовчить"
11:4531 січня. Огляд преси. Провокація Кремля і гумкатастрофа: в авдіївській "промці" йдуть бої
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Середа, 1 лютого 2017 р.  

Остання новина – 21:30


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