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Понеділок, 16 cічня 2017 р.  //  

Остання новина – 17:33

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Зона АТО: найгарячіше - на Донецькому напрямку
Зона АТО: найгарячіше - на Донецькому напрямку
У Новгородському, Авдіївці та Новолуганському - низка потужних мінометних обстрілів. Загиблих серед українських бійців немає, проте один зазнав поранення.
Порошенко і Байден мають спільні надії щодо нового президента США
Порошенко і Байден мають спільні надії щодо нового президента США
13:14
МВФ очікує від України пенсійної та земельної реформи
МВФ очікує від України пенсійної та земельної реформи
14:55
 
Стали відомі плани Ради після виходу з канікул
Стали відомі плани Ради після виходу з канікул
16:29
 
 Останнє оновлення: 15:31  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

В Україні щороку собаки загризають до 10 осіб. Штраф господарям - 85 гривень

У січні Україну сколихнули два випадки смерті людей, яких загризли вівчарки. В обох пригодах на чоловіків нападали зграї німецьких вівчарок, яких навчили охороняти територію. І в обох інцидентах слідство, вочевидь, завершиться нейтральним словосполученням "нещасний випадок".
Порошенко доручив МЗС передати в Гаагу позови проти РФ

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.
На Житомирщині ліквідували могильник радіоактивних відходів "Вакуленчук"

Радіоактивні відходи з невстановленим рівнем активності було захоронено в приповерхневих сховищах. Декотрі мають значну активність на рівні десятків, а можливо, і сотень Кюрі. Точні обсяги радіоактивних відходів, а також інженерна конструкція відсіків для захоронення невідомі.
Охендовський залишається під охороною УДО, поки перебуває на посаді голови ЦВК, - Гелетей

Голова Центральної виборчої комісії України (ЦВК) Михайло Охендовський залишається під охороною Управління Державної охорони (УДО) до того моменту, поки суд не винесе рішення про відсторонення його від посади, повідомив начальник УДО Валерій Гелетей.
Мін'юст показав, де працюють і навчалися кандидати на посаду головного люстратора

Міністр юстиції Павло Петренко показав, де працюють і яку мають освіту претенденти на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. Про це йдеться у його повідомленні у соцмережі Facebook у відповідь на вимоги активістів.

17:33Окупанти нарікають, що не зможуть зробити з Криму гірськолижний курорт, і не хочуть будувати Керченський міст
17:01Охочі вступити на магістратуру з права віднині складатимуть ЗНО
16:58У Києві дерев'яний храм "відбив" спробу його підпалити
16:47Порошенко поїде в Давос, але на "український сніданок" Пінчука не піде
16:18В Україні щороку собаки загризають до 10 осіб. Штраф господарям - 85 гривень
15:58Стрілянина в Олевську: на Житомирщині оголосили план-перехоплення "Сирена"
15:40Україна може знову потрапити до списку "піратських країн", попереджає Княжицький
15:40Порошенко доручив МЗС передати в Гаагу позови проти РФ
15:09В Україні вже демонтували 1320 пам'ятників Леніну
15:01Полозов підозрює, що "кримська ФСБ" готується його викрасти
14:34Нацрада вивчить питання трансляції "Битви екстрасенсів" з військовими РФ на СТБ
14:30На Житомирщині ліквідували могильник радіоактивних відходів "Вакуленчук"
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Все новости раздела Економіка Спорт Культура Авто Преса

Блогерка протестувала інтимного робота і зняла документальний фільм

Блогерка розповіла, що нічого подібного неможливо пережити під час акту з людиною. Керлі каже, що у неї не було ніякого відчуття, що вона перебуває з роботом. Єдина відмінність від інтимної близькості з людиною - це те, що все потрібно робити самостійно.
Під час заколоту в бразильській в'язниці загинули ще 26 арештантів

Влада бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Норті підтвердила загибель 26 в'язнів під час чергового бунту, що стався в суботу, 14 січня, в тюрмі "Алкасус", розташованій у місті Натал. Ще дев'ять осіб зазнали поранень. Влада не виключає, що можуть бути знайдені нові трупи.
Президент Болгарії нагадав своєму наступнику, що Крим - це Україна

"Я спробую йому допомогти в цьому, наводячи відповідні аргументи. Над усіма нами - закон, верховенство права. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, необхідно дотримуватися певних правил, які однаково важливі для всіх", - підкреслив Плевнелієв.

16:28Інавгурацію Трампа бойкотують 22 конгресмени
15:02Художник Павленський покинув РФ через звинувачення в сексуальному насильстві
13:06В Іспанії прихильники незалежності Каталонії запустили нову кампанію
12:36Блогерка протестувала інтимного робота і зняла документальний фільм
11:19Під час заколоту в бразильській в'язниці загинули ще 26 арештантів
10:13Президент Болгарії нагадав своєму наступнику, що Крим - це Україна
09:53Представники понад 70 країн запропонували Ізраїлю і Палестині план "двох держав"
08:46Трамп допустив зняття санкцій з РФ за умови скорочення ядерних арсеналів
08:28Від Антарктиди ось-ось відпаде гігантський айсберг - рівень моря підніметься на 10 сантиметрів
07:46Президент Сербії погрожує послати армію до Косова
07:26У Киргизстані розбився вантажний літак турецької авіакомпанії: більш як 30 загиблих
07:16Facebook запроваджує систему боротьби з фейковими новинами
21:00Американець помстився податківцям, заплативши податки п'ятьма візками одноцентових монет
20:14Бойовики ІДІЛ в Афганістані викрали 13 вчителів
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Україна Світ Все новости раздела Спорт Культура Авто Преса

Британський фунт впав до мінімуму, злякавшись "жорсткого Brexit"

Фунт стерлінгів утримується поблизу тримісячних мінімумів на азійських торгах понеділка після того, як повідомлення в ЗМІ про готовність британського уряду до "жорсткого Brexit" відродили побоювання інвесторів щодо наслідків виходу Сполученого Королівства з ЄС. Про це пише Reuters.
Україна в 2016 році зібрала рекордний урожай зернових

Загалом Україна минулого року намолотила 26 млн тонн пшениці, близько 28 млн тонн кукурудзи, 9,4 млн тонн ячменю, 391,5 тис. тонн жита, 499 тис. тонн вівса, 176,4 тис. тонн гречки, 745,6 тис. тонн гороху, 64,8 тис. тонн рису.

16:20Розенко: ми не маємо зобов'язань підвищувати пенсійний вік
13:50МВФ очікує від України в 2017 році пенсійної та земельної реформ
12:17Британський фунт впав до мінімуму, злякавшись "жорсткого Brexit"
11:06Україна в 2016 році зібрала рекордний урожай зернових
09:51Україну неофіційно представлять на форумі в Давосі
08:05Венесуела продовжила обіг купюри в 100 боліварів
06:47Офіційний курс валют і банківських металів на 16 січня
16:34Мінсоцполітики: на пенсії для окупованого Донбасу потрібно 30 мільярдів на рік
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Українська збірна є лідером в командному заліку паралімпійського Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

За підсумками перших днів змагань паралімпійського Кубку світу з лижних гонок та біатлону, який проходить на Львівщині, збірна України посідає перше місце в командному заліку.
Перша ракетка України стартувала з перемоги на Australian Open, а Марченко не зміг обіграти найкращого тенісиста планети

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії – першого в 2017 році турніру "Великого шолома". У матчі першого кола Світоліна, посіяна під 11-м номером, розгромила Галину Воскобоєву з Казахстану.

16:16Українська збірна є лідером в командному заліку паралімпійського Кубку світу з лижних перегонів та біатлону
12:23Перша ракетка України стартувала з перемоги на Australian Open, а Марченко не зміг обіграти найкращого тенісиста планети
09:20Ярмоленко заявив, що все ще хоче піти в інший чемпіонат, але "плакати" не буде
08:30"Дніпро", "Кривбас" і "Політехнік" виграли матчі баскетбольної Суперліги
17:40Біатлоністи Кубка світу в Рупольдінгу вимагають від IBU вжити заходів щодо допінг-скандалу з РФ
19:57УЄФА включив Лобановського в топ-10 найкращих тренерів світу
16:24Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"
22:54Екс-тренера "Металіста" звинуватили в організації договірних матчів - ЗМІ
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Україна Світ Економіка Спорт Все новости раздела Авто Преса

З'явився трейлер українського жахастика "Лиса гора"

За сюжетом, випадкове знайомство приводить Майю та Марка на знамениту "Лису Гору". Місце, яке завжди було об'єктом різних чуток, не залишає сумнівів, що там відбувається щось жахливе... Одна неприємна подія змушує Майю ховатись від ледь знайомого хлопця.
У Франції вперше пройшла "Ніч читання"

250 тисяч французів взяли участь у новій акції "Ніч читання", яку придумало Міністерство культури Франції. У суботу, 14 січня, допізна по всій країні були відкриті тисячі бібліотек і книгарень.

13:06Гройсман доручив органам влади сприяти розвитку україномовного розділу "Вікіпедії"
10:33З'явився трейлер українського жахастика "Лиса гора"
08:34У Франції вперше пройшла "Ніч читання"
19:29У Чернівцях пройшов карнавал "Маланка-фест"
18:43Остання серія "Шерлока" з російським перекладом з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір
10:17Литовські волонтери на телеконцерті зібрали на підтримку України 120 тисяч євро
10:59Україна заборонила до показу 80% російських фільмів у 2016 році
21:04На Маланку вареники, воскові фігури і склянки віщують українкам долю та щедрий рік
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Українські дороги від снігу чистять машини, яким по 30-50 років

Міністр інфраструктури зазначив, що під час ускладнення погодних умов проводити роботу з очищення українських доріг було вкрай складно навіть попри те, що міністерство вивело 1500 одиниць техніки для цього завдання.

08:46Українські дороги від снігу чистять машини, яким по 30-50 років
16:39"Дизельгейт": топ-менеджеру Volkswagen у США загрожує 169 років в'язниці
11:29Міністр інфраструктури назвав середню вартість ремонту доріг в Україні
18:57У США звинуватили Fiat Chrysler в заниженні показників вихлопів, акції компанії впали
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InoPressa. Новий президент США і "всюдисущий" російський фактор

"Ленін має перевернутися в Мавзолеї: Росія панує над найбільш незвичайними виборами в історії США", хоча ніхто не знає, як будуть розвиватися відносини Вашингтона і Москви, пише преса. В інтерв'ю ЗМІ Трамп сказав, що наразі довіряє Путіну й обмірковує "угоди", зокрема щодо скорочення ядерних озброєнь в обмін на скасування санкцій США.
16 січня. Огляд преси. Чому Нацрада заборонила "Дождь"

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вилучила російський телеканал "Дождь" з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

15:22The Washington Post. Годі зациклюватися на "секретах" про Трампа і Росію. Те, що нам вже відомо, досить жахливе
14:38Frankfurter Rundschau. Київ тремтить перед Дональдом Трампом
13:34InoPressa. Новий президент США і "всюдисущий" російський фактор
11:4416 січня. Огляд преси. Чому Нацрада заборонила "Дождь"
14:24InoPressa. Трамп "у пастці підозр" - хто від цього виграє?
11:5513 січня. Огляд преси. Гривня слабшає: причини і прогнози експертів
15:58La Presse. Російські санкції проти Фріланд: не може бути й мови про послугу за послугу
14:03Inopressa. "Досьє на Трампа" зробило слово kompromat міжнародним
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Понеділок, 16 cічня 2017 р.  

Остання новина – 17:33


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