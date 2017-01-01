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Неділя, 1 cічня 2017 р.  //  

Остання новина – 16:00

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Сили АТО відбили дві атаки під Попасною
Сили АТО відбили дві атаки під Попасною
На маріупольському напрямку, за словами Мотузяника, ситуація незмінна: основні бойові дії тривають на півдні. У Талаківці та Широкиному було три мінометні обстріли
Геращенко допускає розширення "нормандського формату" у 2017
Геращенко допускає розширення "нормандського формату" у 2017
16:07
 
100 українських туристів не можуть вилетіти з ОАЕ й Шрі-Ланки
100 українських туристів не можуть вилетіти з ОАЕ й Шрі-Ланки
16:10
 
Як і де провести новорічні свята в Києві
Як і де провести новорічні свята в Києві
16:24
 
 Останнє оновлення: 14:21  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

Глава МЗС Австрії планує відвідати Маріуполь

Глава МЗС головуючої з 1 січня в ОБСЄ Австрії Себастьян Курц планує 3-4 січня відвідати Маріупольську агломерацію (на півдні Донецької області), щоб скласти уявлення про те, що відбувається в регіоні. Про це сьогодні поінформували в австрійському зовнішньополітичному відомстві.
Мін'юст України ухвалив рішення про повернення в країну засудженого в РФ Виговського

Міністерство юстиції України ухвалило рішення про прийняття засудженого російським судом Валентина Виговського в Україну для подальшого відбування покарання на підставі Конвенції про передання засуджених осіб 1983 року, в Дарницький райсуд Києва направлено документи з клопотанням про приведення вироку суду РФ у відповідність до українського законодавства.
Гройсман: прискорення децентралізації є одним із пріоритетів роботи уряду в 2017 році

Прискорення процесу децентралізації влади, який передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, є одним із пріоритетів роботи уряду в 2017 році.
Геращенко пропонує вести переговори зі звільнення українських полонених з РФ, а не з бойовиками

"Переговори щодо звільнення українських заручників повинні тривати, і саме з країною-агресором, а не з ватажками бойовиків", - зазначила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
Суд взяв під варту без права внесення застави вбивцю в Овідіополі

В Одеській області суд взяв під варту без права внесення застави підозрюваного у вбивстві жінки та 2-річної дитини. Як повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, підозрюваного взято під варту ввечері 30 грудня за клопотанням прокуратури.

15:58У Криму продовжили арешт трьох "диверсантів"
15:46Геращенко допускає розширення "нормандського формату" у 2017 році
15:33Бійці з передової привітали українців з Новим роком
15:31Понад 100 українських туристів 3 добу не можуть вилетіти в Україну з ОАЕ й Шрі-Ланки
15:01Глава МЗС Австрії планує відвідати Маріуполь
14:18Мін'юст України ухвалив рішення про повернення в країну засудженого в РФ Виговського
13:56Як і де провести новорічні свята в Києві
13:44Сили АТО відбили дві атаки під Попасною
13:04Гройсман: прискорення децентралізації є одним із пріоритетів роботи уряду в 2017 році
12:16Геращенко пропонує вести переговори зі звільнення українських полонених з РФ, а не з бойовиками
12:15Суд взяв під варту без права внесення застави вбивцю в Овідіополі
11:26В РФ хочуть спростити одержання громадянства для носіїв російської мови
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Нова Зеландія однією з перших зустріла 2017 рік, на черзі - Австралія

Жителі Нової Зеландії, островів Кірітіматі в Океанії і Чатем в Тихому океані вже вступили в 2017 рік. До столиці Нової Зеландії Окленд Новий рік прийшов о 13:00 за Києвом. Люди зібралися біля вежі казино Sky city з якої запускали святковий феєрверк.
МЗС Греції офіційно підтвердило смерть свого посла в Бразилії: його вбив коханець дружини

Міністерство закордонних справ Греції офіційно підтвердило смерть свого посла в Бразилії Кіріакоса Амірідіса. Поліцейський Сержіу Морейра, затриманий бразильською поліцією за підозрою у вбивстві грецького посла, зізнався у злочині.
У Багдаді пролунали два вибухи: десятки загиблих і поранених

У столиці Іраку Багдаді пролунали два вибухи, загинули щонайменше 28 людей, ще щонайменше 54 отримали поранення. Спочатку вибухнула бомба, встановлена ​​на узбіччі проїжджої частини, а потім терорист-смертник серед юрби застосував свій вибуховий пристрій.

14:59Нова Зеландія однією з перших зустріла 2017 рік, на черзі - Австралія
14:31МЗС Греції офіційно підтвердило смерть свого посла в Бразилії: його вбив коханець дружини
11:52У Багдаді пролунали два вибухи: десятки загиблих і поранених
10:12В електромережах США знайшли російський код Grizzly Steppe
09:37Путінська економіка і сам Путін мають заплатити за дії Росії значну ціну - сенатор Грем
22:23Підозрюваних у нападі на поліцейських в Грозному вбили в лікарні – ЗМІ
17:56Лідер боснійських сербів Додік анонсував референдум про майбутнє регіону
14:20Через "координаційну" секунду Новий рік настане пізніше, ніж звичайно
13:17Путін з вірою у Трампа вирішив не висилати американських дипломатів з РФ
12:00Дутерте зрікся зізнань у скиданні людей з гвинтокрила: я б все одно не став розповідати
11:18Туреччина може перейти до президентської форми правління
10:32Кім Чен Ин вже стратив 140 чиновників, порахували в Південній Кореї
09:40У Бразилії в згорілому автомобілі знайдено тіло зниклого посла Греції
08:58МЗС Литви вручило ноту послу Бєларусі через інцидент на будівництві АЕС
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"Нафтогаз" підписав кредитну угоду на 500 млн доларів під гарантію Світового банку

Державний енергохолдинг "Нафтогаз України" підписав кредитну угоду з Citi і Deutsche банками на виділення держпідприємству кредитної лінії в розмірі 500 млн доларів під гарантію Світового банку на закупівлю і закачування природного газу в осінньо-зимовий період.
"Нафтогаз" отримає від МБРР 478 мільйонів євро на закупівлю газу

НАК "Нафтогаз України" підписав кредитну угоду на 478,285 млн євро з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо проекту фінансування імпорту газу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

11:35"Нафтогаз" підписав кредитну угоду на 500 млн доларів під гарантію Світового банку
20:34"Нафтогаз" отримає від МБРР 478 мільйонів євро на закупівлю газу
17:16Порошенко схвалив підвищення акцизів на алкоголь та сигарети
16:36Фонд гарантування взявся до ліквідації банку "Траст"
14:19ОПЗ тимчасово зупинив виробництво, його багаторічний керівник пішов з посади
12:45Порошенко підписав закони про поліпшення інвестклімату та мораторій на держнагляд у бізнесі
10:38ЗМІ: Тігіпко купив у росіян готель Radisson
09:23Amazon передаватиме вантажі на дирижаблях і дронах
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МОК анонсував повторні перевірки всіх допінг-проб російських олімпійців

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував нові санкції проти Росії. У своєму новорічному зверненні напередодні, 30 грудня, він розповів про заходи, які будуть приймати за результатами доповіді Річарда Макларена про застосування допінгу в РФ.
Чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан став головним тренером збірної України

Дворазовий олімпійський чемпіон із веслування на каное Юрій Чебан переходить на тренерську роботу. Як повідомляє Федерація каное України, Чебана призначили головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное.

12:56МОК анонсував повторні перевірки всіх допінг-проб російських олімпійців
22:55Чемпіон у веслуванні на каное Юрій Чебан став головним тренером збірної України
18:13Анна Музичук здобула в Катарі вже друге "золото"
12:47Рибка приєднався до Селезньова в "Карабюкспорі"
10:44Кличко попередив Джошуа: я старішаю, але стаю швидшим
08:32У Руанді після дивного інциденту заборонили застосовувати чаклунство під час футбольних матчів
22:44"Гірняк" Марлос став кращим футболістом чемпіонату України у 2016 році
17:12Легкоатлетом року в Україні третій рік поспіль став призер Олімпіади Бондаренко
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Гройсман: "Євробачення-2017" в Києві буде проведено на найвищому рівні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" в Києві буде проведено на найвищому рівні. Сцену розроблятиме Флоріан Відер - дизайнер, який проектував їх у Дюссельдорфі, Баку і Відні.
Порошенко узаконив заборону на антиукраїнські книги з РФ

Документ передбачає запровадження дозвільного принципу для книг російського походження. Це не стосуватиметься російськомовних книг, виданих в Україні (за винятком окупованих територій).

16:00Гройсман: "Євробачення-2017" в Києві буде проведено на найвищому рівні
19:46Порошенко узаконив заборону на антиукраїнські книги з РФ
18:19Після 25 років переговорів з колекціонерами Польща викупила картину "Дама з горностаєм"
17:34Російський актор Цапнік поповнив "чорний список" антиукраїнських діячів культури Міноборони
13:33Російському актору, який зіграв роль донецького бойовика, заборонили в`їзд до України на 5 років
08:01Вихованець Вакарчука з Нігерії представив дебютний кліп
19:28За премію Рильського боротимуться п'ятеро претендентів
17:40У Дніпрі завершили внутрішню експозицію Музею АТО
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В Одесі відбувся парад новорічних трамваїв

В Одесі відбувся парад новорічних трамваїв. Напередодні ввечері центром міста проїхала колона з п`яти нових трамваїв. Старт був від Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, фініш - на Старосінній площі (біля залізничного вокзалу).

15:59В Одесі відбувся парад новорічних трамваїв
09:44Mitsubishi зробила для Нацполіції знижку на 14%
10:28Автопарк Верховної Ради в найближчі роки переведуть на електромобілі
10:38ЗАЗ запустив у виробництво нову модель
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InoPressa. Нові санкції США проти Росії - "отруєний подарунок" Трампу

Адміністрація Обами оголосила про масштабні заходи, вжиті проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року, - висилку агентів російської розвідки і нові санкції на державні відомства і фізичних осіб, підозрюваних у зламі комп'ютерних систем. Проте дехто у США каже, що новий президент, вступивши на посаду, може скасувати санкції.
30 грудня. Огляд преси. Головні політичні підсумки 2016 року

В останні дні року згадаємо основні події 2016-го в Україні, які вплинули на людей, країну та керманичів. Це очікування та розчарування, перемоги та поразки, призначення та звільнення і, звісно, гроші та статки.

16:52Tagesanzeiger. Трамп, Кіссінджер і можлива угода з Росією
13:57The Wall Street Journal. Віктор Пінчук: Україна мусить піти на болючі компроміси заради миру з Росією
13:11InoPressa. Нові санкції США проти Росії - "отруєний подарунок" Трампу
11:2330 грудня. Огляд преси. Головні політичні підсумки 2016 року
14:50Süddeutsche Zeitung. Гуд-бай, Ленін!
13:01InoPressa. Туманний пакт Путіна-Ердогана щодо Сирії
11:5729 грудня. Огляд преси. Економічні підсумки 2016 року і прогнози на 2017 рік
13:21InoPressa. Головний скандал року - допінгова "змова" в Росії
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Неділя, 1 cічня 2017 р.  

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